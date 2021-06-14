الحملحدسك ممتاز ويدلّك على الطريقالثوريبدأ الحظ السيئ ببالتراجع وحلول الأمل الكبير،الجوزاءيتراجع الضغط الذي تواجههالسرطانتتراجع أسهم شعبيتك بعض الشيءالأسدتتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدةالعذراءيوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباحالميزانتخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن ظروفاً خارجية تؤثر في أدائك اليومالعقربإبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجةالقوستبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداًالجديتستعيد مشروعاً قديماً هذا اليوم وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كلياًالدلولا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالكالحوتيخف عليك الضغط نوعاً ما هذا اليوم