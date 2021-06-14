الحمل
حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق
الثور
يبدأ الحظ السيئ ببالتراجع وحلول الأمل الكبير،
الجوزاء
يتراجع الضغط الذي تواجهه
السرطان
تتراجع أسهم شعبيتك بعض الشيء
الأسد
تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة
العذراء
يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح
الميزان
تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن ظروفاً خارجية تؤثر في أدائك اليوم
العقرب
إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة
القوس
تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً
الجدي
تستعيد مشروعاً قديماً هذا اليوم وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كلياً
الدلو
لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك
الحوت
يخف عليك الضغط نوعاً ما هذا اليوم