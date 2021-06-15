في السعودية.. امرأة تطعن رجلا في الشارع وفيديو يوثق الجريمة المروعة

انتشر فيديو في السعودية، يوثق جريمة مروعة لامرأة حاولت قتل رجل في شوارع جدة.

وأظهر فيديو امرأة ترتدي النقاب، بعدما أقدمت على جريمتها، بينما ملقى أمامها في الشارع، رجل غارق بالدماء.

جريمة متداولة ..

أظهر مقطع متداول عن وجود شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود #امرأة ، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة #جدة الحادثة ، واتضح انهما #موطنان ، وبسبب خلاف عائلي بينهما ، تعرض الرجل لإصابة في الرأس ، وهما بصحة جيدة . pic.twitter.com/BPufMPIASu — فهد اللويحق (@fahedloweehig) June 14, 2021

وبعدما قامت المرأة بفعلتها، قالت "إنها قاتلته"، وأظهرت هويتها أمام كاميرا المراقبة.

وكشفت مصادر سعودية حقيقة الفيديو، وأشارت إلى أنهما مواطنان في الثلاثينات، والجريمة تمت بسبب خلاف عائلي بينهما.

وأكدت المصادر أن الرجل لم يمت، وأنه على قيد الحياة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بالرأس، بعد طعن المرأة له.

وباشرت السلطات المختصة في محافظة جدة بالتحقيق في تفاصيل الواقعة.