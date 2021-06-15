منوعات

تغريم مسافرين رفضوا ارتداء الكمامات بآلاف الدولارات!

Lebanon 24
15-06-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-833349-637593483565429208.jpeg
Doc-P-833349-637593483565429208.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مسؤولون أميركيون بأنّ 4 ركاب على متن رحلات جوية، رفضوا ارتداء كمامات هذا العام، قد يواجهون غرامات تصل إلى 15500 دولار، في إطار محاولة للقضاء على ما وصفته السلطات الفدرالية بأنه "سلوك غير منضبط وخطير" في الأجواء.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة هذا الإعلان، وسط حظر الكحول الذي يهدف إلى تهدئة التوترات على متن الطائرات، وفي ظل آلاف التقارير عن مسافرين خارجين عن السيطرة.

وقالت إدارة الطيران إنها تلقت 2800 من هذه التقارير منذ الأول من كانون الثاني، يتعلق نحو ثلاثة أرباعها بأشخاص رفضوا الامتثال لقواعد ارتداء الكمامات الفدرالية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وجاءت أغلى غرامة مقترحة، بقيمة 15500 دولار، في حق راكب كان على متن رحلة لشركة "جت بلو" في 5 شباط، بين فلوريدا ولاس فيغاس، تجاهل ما لا يقل عن 10 طلبات من طاقم الرحلة لارتداء كمامة على أنفه وفمه.

وكشفت الوكالة أن الراكب شرب أيضا زجاجات صغيرة من الكحول لم يتم تقديمها أثناء الرحلة، وهو انتهاك آخر لقواعد إدارة الطيران الفدرالية.
 
أما الغرامات المحتملة الأخرى، فتتراوح بين 10500 دولار و7500 دولار، تم اقتراحها في حق راكبة على متن رحلة أخرى تابعة لشركة "جت بلو"، زُعم أنها أصبحت "خارجة عن السيطرة" بعد أن طلبت منها مضيفة أن ترتدي قناعا.

إضافة إلى غرامة يواجهها مسافر على متن رحلة جوية لشركة "ألاسكا" يُزعم أنه دخن سيجارة إلكترونية في دورة المياه ورفض ارتداء كمامة في المقصورة، وغرامة بحق راكب على متن رحلة تابعة لشركة "ساوث ويست" رفض أيضا أن يرتدي كمامة.

ووقعت جميع الحوادث في شباط بعد شهر من إعلان إدارة الطيران الفدرالية فرض عقوبات أشد على الركاب المشاغبين.

وبموجب القواعد الجديدة، فقد يواجه الركاب الذين يعتدون على أفراد طاقم الطائرة أو يهددون أو يتدخلون في شؤونهم، غرامات قدرها 35 ألف دولار، إضافة إلى تهم جنائية.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:28 | 2021-06-15
12:26 | 2021-06-15
11:00 | 2021-06-15
07:57 | 2021-06-15
05:00 | 2021-06-15
04:30 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website