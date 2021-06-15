منوعات

مسافر يثير الرعب عند محاولته فتح باب طائرة في الجو! (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-833367-637593535243538202.jpg
Doc-P-833367-637593535243538202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار راكبٌ أميركي أزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو، الأمر الذي استدعى تدخل الفرق العاملة على متن الطائرة.

وتداول مواطنون أميركيون مشاهد فيديو، قيل إنّها التقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أميركية أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن وسائل إعلام أميركية. 
 
وتدخل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، حيث حاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، حيث يظهر الفاعل بجانب باب الطائرة الرئيسي.

واستطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سلم إلى السطات الأميركية فور هبوط الطائرة.
 
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-06-15
04:13 | 2021-06-15
03:00 | 2021-06-15
02:00 | 2021-06-15
22:54 | 2021-06-14
16:00 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website