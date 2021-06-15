مسافر يثير الرعب عند محاولته فتح باب طائرة في الجو! (فيديو)

أثار راكبٌ أميركي أزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو، الأمر الذي استدعى تدخل الفرق العاملة على متن الطائرة.



وتداول مواطنون أميركيون مشاهد فيديو، قيل إنّها التقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أميركية أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن وسائل إعلام أميركية.

وتدخل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، حيث حاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، حيث يظهر الفاعل بجانب باب الطائرة الرئيسي.



واستطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سلم إلى السطات الأميركية فور هبوط الطائرة.