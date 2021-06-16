الحمليشير هذا اليوم إلى صداقة أو تعاطف مع قضيتك من قبل فئات إعلامية أو حكوميةالثورخفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيءالجوزاءقد يهبك هذا اليوم منحة أو هدية أو انعطافاً نحو الأفضلالسرطانتتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريكالأسدلا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيويةالعذراءموهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزّز مواقفكالميزانالحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافكالعقربمستقبل جيّد يلوح في الأفقالقوسلن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّباتالجدييحمل إليك أحد الزملاء مفاجأةالدلوتنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بهاالحوتالوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية