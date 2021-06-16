الحمل
يشير هذا اليوم إلى صداقة أو تعاطف مع قضيتك من قبل فئات إعلامية أو حكومية
الثور
خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء
الجوزاء
قد يهبك هذا اليوم منحة أو هدية أو انعطافاً نحو الأفضل
السرطان
تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريك
الأسد
لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية
العذراء
موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزّز مواقفك
الميزان
الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك
العقرب
مستقبل جيّد يلوح في الأفق
القوس
لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات
الجدي
يحمل إليك أحد الزملاء مفاجأة
الدلو
تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها
الحوت
الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية