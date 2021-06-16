مواليد 5 أبراج قد يعيشون صيفاً واعداً في 2021.. هل أنت من بينها؟

مواليد بعض الابراج قد يعيشون صيفاً واعداً ومميزاً هذا العام لأسباب مختلفة ترتبط بحياة كل منهم الشخصية او المهنية او الاجتماعية او المادية. فقد تعترض كلاً منهم بعض العقبات الا انه يتمكن من التغلب عليها ومن مواجهتها بسهولة بمفرده او بالاستعانة بدعم الاشخاص الذين يعملون في المحيط او يعيشون فيه. اذاً بات من المهم التعرف على مواليد الابراج الذين يمكن ان يعيشوا صيفاً واعداً ومميزاً في العام 2021.

الحمل

انتقل مولود الحمل الى مرحلة جديدة ومميزة من حياته. ومن الممكن ان ينعكس هذا وان ينسحب على صيفه. فقد يتابع التقدم الى الامام وقد يبدأ بتحقيق بعض الانجازات على المستوى المهني. ومن الممكن ان يلمع اسمه في مكان عمله وقد يلاحظ المسؤولون هذا التميز وهو ما قد يتيح له الحصول على المزيد من الفرص. لكن عليه الانتباه الى بعض الاشخاص الذين قد لا يعجبهم هذا النجاح وان يتجنب اطلاعهم على اسراره او التحدث اليهم بشأن مخططاته. وهكذا يمكنه ان يدرأ خطرهم عنه.

العذراء

من المعروف ان مولود العذراء يسعى دائماً الى القيام بالخطوات التي تساعده على تحقيق النجاح وعلى المضي قدماً الى الامام. ومن الممكن ان يخبئ له هذا الصيف الكثير من المفاجآت السارة. فقد يقطف ثمار جهود بذلها في سنوات ماضية. ومن الممكن ان يبدأ بالانتقال الى مرحلة جديدة اكثر ازدهاراً وخصوصاً على المستويين الشخصي والمهني. وقد يبدأ بتنفيذ احد المخططات التي قد تقلب مسار حياته بالمعنى الايجابي. وقد يغير مكان اقامته عن طريق السفر وربما يبدأ بتغيير مصيره من خلال اخذ قرار مهم جداً.

الميزان

عاش مولود الميزان مرحلة صعبة على المستوى المهني مؤخراً. لكن يبدو ان صيف العام 2021 يعده بالمفاجأة الكبرى اي بالفرصة التي حلم منذ سنوات بالحصول عليها. وهو امر يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي جداً على حياته المادية كما على حياته العائلية. فقد ينتقل الى مرحلة جديدة لم يعشها من قبل. ومن الممكن ان تشهد حياته الكثير من الانفتاح على المستويات كافة. ولهذا قد ترتسم الابتسامة الحقيقية على وجهه مجدداً بعد مرحلة قاتمة وغامضة وغير محددة المعالم. ومن الممكن ان ينسى في هذه الحالة كل الاذى الذي تعرض له في المرحلة السابقة وان يتخلص من الخوف الذي يؤرقه.

العقرب

شهد مولود العقرب في مطلع العام تغييراً كبيراً في حياته. ومن الممكن ان يواصل الانتقال من مرحلة الى اخرى افضل. فقد يعرف مع شريك حياته العديد من التغييرات الايجابية. من الممكن ان يحاول بعض الاشخاص عرقلة مسيرته الا انهم قد لا ينجحون بذلك في حال تعامل معهم بحكمة وروية. وعليه ان يبدأ بأخذ القرارات التي قام بتأجيلها في وقت سابق وان يبدأ بتنفيذ بعض المخططات التي كان يخشى القيام بها. فهذا قد يساعده على التخلص من بعض المعوقات التي منعته من النجاح في اوقات سابقة.

الدلو

هو من مواليد الابراج الاكثر مواجهة للمصاعب. وقد عرف الكثير منها في العام 2021. لكن يبدو ان الصيف قد يحمل اليه العديد من الاخبار التي تعجبه. فمن الممكن ان تنقلب احواله على المستويات المادية والمهنية والعائلية. وقد يقوم بخطوة تساعده على تخطي كل المتاعب السابقة. وقد يتوقف عن اخذ القرارات العاجلة التي جعلته يرتكب الكثير من الاخطاء في مراحل سابقة. ولهذا يمكن ان تشهد حياته الكثير من التحسن وقد يتمكن من النهوض من كبوته من دون تلقي مساعدة من احد. ولهذا يعتبر من اكثر مواليد الابراج حظاً هذا الصيف.