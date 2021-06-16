تعرضت لاعتداء جنسي تم تصويره ونشره على موقع للأفلام الإباحية.. والفاعل زوجها!

لم تعلم "رايتشيل" لثلاث سنوات تقريبا عن تعرضها لاعتداء جنسي تم تصويره ونشره على موقع للأفلام الإباحية، لأنها كانت غائبة عن الوعي.

قادت الصدفة المرأة الكندية، البالغة 38 عاما، إلى اكتشاف الأمر، في آب الماضي، والمفاجأة أن من نشر مقطع الفيديو كان زوجها.

عند رؤيتها لمقطع الفيديو الذي كان متاحا مجانا منذ أن نشره زوجها، على ما يبدو، في عام 2017 على موقع "بورن هاب"، أحد أشهر مواقع الفيديو للبالغين في العالم، أصيبت رايتشيل بالغثيان، "كان الأمر مدمرا".

ولا تزال تعاني رايتشيل (وهو ليس اسمها الحقيقي)، من القلق الذي يطاردها، حيث بدأت معركة محبِطة لإزالة لقطات الفيديو من على شبكة الإنترنت، "يبدو أنه بمجرد أن يكون هناك (على الإنترنت) سيكون هناك إلى الأبد".

فحين علمت بالفيديو الذي مدته أربع دقائق، اتصلت بالشرطة، وبعدها بأيام تم حذف الفيديو من على الموقع، لكنه كان قد انتشر بالفعل عبر عدد لا يحصى من المواقع الأخرى.

وتقول رايتشيل، إن الفيديو شوهد أكثر من 40 ألف مرة على موقع "بورن هاب"، فيما تجاوز إجمالي عدد المشاهدات 200 ألف مرة، "توقفتُ عن العد لأنه نوعا ما، استمر إلى الأبد".

فرغم أن الموقع أزال الفيديو، لكن لا يزال من الممكن تعقبه والحصول عليه عبر بحث مباشر على الإنترنت.

واتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" الموقع في مقال نشرته في كانون الأول الماضي، بنشر محتوى غير قانوني على الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية التي تخص الأطفال ومقاطع فيديو خاصة بالاغتصاب.

ونفى الموقع، الذي يستقبل 130 مليون زائر يوميا، هذه المزاعم وأعلن سلسلة من الإجراءات لمكافحة المحتوى غير القانوني.

وبينما يقول الموقع "إن المستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم هم فقط من يمكنهم تحميل المحتوى"، قالت رايتشيل "إنه لم يتم التحقق من عمر أو موافقة الأشخاص الذين تم تصويرهم".

وقالت رايتشيل، التي انفصلت عن زوجها قبل عثورها على الفيديو، لوكالة فرانس برس إنها عانت من تداعيات نفسية لمحنتها.

ولفتت رايتشيل إلى ان ن الشرطة ألقت القبض على زوجها واتهمته بالاعتداء الجنسي ونشر صور حميمية من دون موافقتها.