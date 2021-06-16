حاول المرور أسفل حصان بلوح التزلّج.. وهذا ما حلّ به! (فيديو)

أصيب شاب بجروح خطيرة إثر اصطدامه بحصان في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا.

ويظهر الفيديو كيف يحاول شاب التزلج على اللوح تحت الحصان لكن الأخير ضربه على رأسه لشعوره بتهديد ما.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى لإصابته بجروح في رأسه.