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حاول المرور أسفل حصان بلوح التزلّج.. وهذا ما حلّ به! (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2021 | 08:00
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أصيب شاب بجروح خطيرة إثر اصطدامه بحصان في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا.
 
ويظهر الفيديو كيف يحاول شاب التزلج على اللوح تحت الحصان لكن الأخير ضربه على رأسه لشعوره بتهديد ما.
 
وتم نقل الشاب إلى المستشفى لإصابته بجروح في رأسه.
 
المصدر: سبوتنيك
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