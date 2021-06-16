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بدافع السرقة.. قتل والدته وشقيقته وأحرق المنزل لاخفاء معالم الجريمة!

Lebanon 24
16-06-2021 | 06:26
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في جريمة هزت الأوساط العراقية، أعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، الثلاثاء، القبض على متهم في قضية احتراق منزل في منطقة الكفاح بالعاصمة بغداد ووفاة صاحبته وابنتها.

فقد كشفت الجهات المعنية بعد أن انتقلت لموقع الحادث، أن التحقيقات أوضحت أن الحادث جنائي وليس صدفة.

كما أفاد البيان بأن الطبيب الشرعي لفت إلى أن تشريح الجثتين بيّن تعرضهما "لإطلاق نار في منطقة الرأس".

وبجمع المعلومات، تبين أن المتهم هو ابن المجني عليها وهو من مدمني ومتعاطي المخدرات، وقد قام بالجريمة بدافع السرقة.

إلى ذلك، قامت القوات الأمنية باستدراجه وقبضت عليه، وبعد مواجهته بالأدلة المتوفرة، انهار معترفا بجريمته وقتل والدته وشقيقته وأحرق المنزل والجثتين لإخفاء معالم الجريمة تحت تأثير المخدر.
المصدر: العربية
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