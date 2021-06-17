الحملتبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتكالثورابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمةالجوزاءدفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيراًالسرطانخُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائليالأسديوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطةالعذراءالعدائية تولّد خلافات غير مبرّرةالميزانيسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميعالعقربتكون سبّاقًا في عملكالقوستجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصاً إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجديالجدييحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبرالدلوتحاش التصريح بأفكاركالحوتأجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك