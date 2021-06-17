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برجك اليوم

Lebanon 24
17-06-2021 | 05:54
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الحمل
تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك
الثور
 ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة
الجوزاء
دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيراً
السرطان
خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائلي
الأسد
 يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة
العذراء
العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة
الميزان
يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع
العقرب
تكون سبّاقًا في عملك
القوس
تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصاً إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي
الجدي
 يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر
الدلو
تحاش التصريح بأفكارك
الحوت
أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك
 
المصدر: السومرية
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