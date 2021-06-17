توقعات ماغي فرح للأبراج.. هذا ما ينتظركم في الاسبوع الثالث من حزيران عاطفياً

ما هي والتوقعات والحظوظ والأحداث المنتظرة التي سترافق الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في في العلاقات العاطفية؟

إليكم أبرز التوقعات العاطفية من الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح للأبراج على الصعيد العاطفي في الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2021.

برج الحمل

قد يطرأ أمر مهم جداً على الصعيد العاطفي أو المهني بين الجمعة 18 والسبت 19 ، وقد يحصل شيئاً في هذين اليومين تتذكره طوال حياتك. حاذر من بعض الإحباط ولا تُعطي ثقتك لأشخاص لا تعرفهم ولا تذهب إلى أماكن أنت غير متأكد من سلامتها لك. لا تلتقي بأشخاص قد يؤثرون سلباً عليك أو يحاولون سحب معلومات منك أنت غير قادر فعلياً أن تُفشي بها. قد تضطر بين الجمعة 18 والسبت 19 للتعامل مع مستجدات وتكون معنوياتك منخفضة قليلاً. عليك الحذر ومن الأفضل الإبتعاد عن المواعيد في هذين اليومين.

برج الثور

يحذرك كوكب مارس الذي يُشكّل تنافراً مع برجك في الوقت هذا من الإستهتار على الصعيد الصحي. تستفيد من يوم الخميس 17 وتُمتِّن أوضاعك لكن الفلك يحذر من بعض المناكفات رغم ذلك. اذا اردت ترتيب موعد غرامي فيُعدّ يوم الخميس 17 حزيران هو الأفضل.

برج الجوزاء

لا تجادل ولا تخوض مجال متطرف أو مجازفات غير محسوبة. إذا أردت أن تقدم على شيئاً جديداً فحاول أن تبدأ يوم الجمعة 18 حزيران والسبت19. لا تحاول أن تُعلّق على أي شيء أو تُعطي رأيك ولا تعرض أفكارك.

برج السرطان

ثق في نفسك ذلك أنك تُمسك من حديد كل ما يحصل في الوقت هذا، وتلعب الورقة الرابحة رغم كل شيء شرط أن تدرس كل خطوة من خطواتك قبل أي تحرك. تُعد الفترة هذه مهمة ومميزة لكن لا تخشى من المعاكسة الفلكية التي ستظهر في بعض الأحيان. حاول عدم المجازفة أو المغامرة في أوقات لا تستدعي المغامرة.

برج الأسد

يحمل لك الحظ وأحداث واعدة جداً أو تجسيد لبعض الطموحات وهذا الأمر يُسعدك ويجعلك أكثر إطمئناناً وثقة في المستقبل. يدخل كوكب مارس إلى برجك ويزودك بطاقة كبيرة ويُعطيك حماسة جيدة لكن في بعض الأوقات يُهوّرُك خاصة أنَّ الكسوف الذي حصل في تاريخ 10 ، يدل على أحداث مهمة جداً تحصل في حياتك وتتعلق في المحيط العائلي.

برج العذراء

الفترة الجيدة والأوفر حظاً والأكثر إثارة هي الخميس17 حزيران. تستطيع البدء في مبادرات تتسم بالجرأة وتستطيع المطالبة في حق. هناك تجديد في مجال العمل في هذين اليومين. قد تسمع خبر مناسب جداً أو تتلقى إتصال هاتفي يُخبرك عن مواضيع أنت في غاية الشوق إلى معرفتها أو قد تطَّلع على بعض الأخبار والمعلومات التي تفاجئك قليلاً وتجعلك في حالة حيرة، إنما الأمور هذه تكون إيجابية في الإجمال.

برج الميزان

يحصل تغيير كبير في حياتك وتتأثر يما يحصل في الأمور العامة. حاول دراسة كل الإمكانيات والإحتمالات في أول الأسبوع الثالث من الشهر هذا، وكن مستعداً لتقبل بعض الجديد. قد يُنقل إليك خبراً أو ربما إجراء يجعلك تغير في مواعيدك أو مخططاتك. قد تأخذ قراراً نهائيا إزاء بعض المواضيع التي لم يعد بإستطاعتك تأجيلها.

برج العقرب

تُفاجئ بأوضاع تخص أحد المقربين أو أحد الأصدقاء وستواكبهم إما في محنة أو نكبة أو في وضع معين. عليك ان تكون في الفترة هذه متأن جداً وحذراً طوال الأسبوع الثالث هذا حتى تاريخ الأحد 20 حزيران تحديداً.

برج القوس

استفد من بعض الفرص المهمة جداً وحاول أن تستغلها. قد يكون هناك جو جيد ورومانسي في هذه الفترة، وتتحرك الأمور بشكل أكثر وهجاً، وهذا يفرض عليك الحضور الذهني والجسدي وإلتقاط الفرص في وقتها وعدم تأجيلها وإلا سيخذلك الواقع جداً. حاول الإبتعاد عن أي إتفاق أو نقاش أو مفاوضات او حتى عن مواعيدك الغرامية.

برج الجدي

تتناقض الاجواء وقد يكون الكسوف الذي حصل في تاريخ 10 ، له ترددات سلبية وقد يولد دراما في حياة بعض المقربين . حاذر من بعض الغيرة والحسد بين الجمعة 18 والسبت19 . وتتلاحق الاوضاع والأخبار وتكون السرعة أكبر إبتداء من الأحد20 . قد يتم في الوقت هذا عقد او تتلقى معلومات غنية جداً أو تذهب أنت إلى موعد مصيري أو تعقد غراماً او ربما تُعلن عن إرتباط في حياتك المهنية أو الشخصية. تقطف ثمار جهودك السابقة في الوقت هذا وتكون الفترة هذه مصيرية وإنتقالية ومعبر جديد ومنعطف في حياتك.

برج الدلو

تحلو لك الأوقات العذبة بين الجمعة 18 والسبت 19، وتستريح من التعب والعناء. قد تُقدم على خيارات جيدة جداً وتنعم ببعض المستجدات المناسبة جداً. لا تخوض اي تجربة دقيقة بين الاحد 20 والإثنين 21 تتعلق بموضوع عائلي. حاذر من عملية إحتيال أو إبتزاز أو عملية سرقة. قد تشعر بتراجع الحظوظ والمعنويات وقد تجد نتائجاً لا تكون مرتاحاً لها لكن عليك بالتحفظ والإهتمام والإنتباه والإنتظار وسيأتيك الأفضل مع عودة جوبيتور إلى برجك في آواخر الشهر المقبل.

برج الحوت

تصل إلى مبتغاك بين الأحد 20 والإثنين 21، وعليك الإهتمام بالشريك في الفترة هذه وتخطط لمشروع معه بعيداً عن الروتين اليومي الذي من الممكن أن يقتل العلاقة أو يولد الملل والبرودة.