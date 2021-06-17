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ماذا يحدث عند تحطم طائرة ولماذا لا يعطي الطيار أي تحذير؟

Lebanon 24
17-06-2021 | 05:00
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شاركت إحدى مستخدمات "تيك توك" مقطع فيديو تشرح فيه ما يحدث أثناء تحطم طائرة، ولماذا لا يخبر الطيار الركاب عندما تبدأ الطائرة في السقوط.

 

وفي المقطع الذي نشرته المستخدمة على التطبيق عبر حسابها @jade.loves.crime، قالت: "إذا كنت في طائرة آيلة للتحطم، فلن يتم إبلاغك. ما لم ينفذ الطيار هبوطا اضطراريا محكما، فمن المحتمل ألا يكون لديه الوقت لإبلاغك بأنك على وشك الموت ... وربما يكون ذلك الأفضل".

 

وتابعت: "إذا وقع هبوط عنيف مفاجئ لطائرتك، يمكنك أن تتنفس الصعداء مع العلم أنك لن تظل واعيا، ولكن قبل أن تصبح الأمور سوداء مباشرة، قد تشعر بانعدام الوزن، الأشياء من حولك وذراعيك سوف تحوم كما لو كنت في الفضاء".

 

وأضافت: "بمجرد أن يحدث التأثير، على الأرجح، سينتهي قبل أن يبدأ. قوة التسارع هائلة جدا لدرجة أنها من المحتمل أن تحطم عظامك وتدمر أعضاءك، لكن من غير المحتمل أن تشعر بأي منها. إذا انفجرت الطائرة في الهواء، فستموت قبل تحطمها".

 

وواصلت: "سيؤدي الانفجار إلى إحداث ثقب في الطائرة، ما يتسبب في تخفيف الضغط، وهذا يعني أن فرق الضغط الذي يدور في جسمك يمكن أن يؤدي إلى تمزيقك حرفيا".

 

وقالت: "ستفقد رؤيتك، يليها إحساسك بالوضوح وأخيراً كل وعيك مرة واحدة في السقوط الحر. لذلك بكل صدق، يبدو الأمر مروعا ولكنه سيكون غير مؤلم نسبيا وسريعا".

 

العديد من عمال الخطوط الجوية علقوا على مقطع الفيديو، وأوضحوا في مدونة Quora أن إخبار الركاب لن يكون من أولويات الموظفين.

 

وأجاب توم فارير من الجمعية الدولية لمحققي السلامة الجوية عن سؤال على موقع المنتدى قائلا: "إما أن الطاقم مشغول جدا في محاولة تجميع الأشياء معا لقول أي شيء بشأن الوضع العام، أو سيتم إخبار الركاب بكل ما هو مناسب ليستعدوا لما سيأتي".

المصدر: روسيا اليوم
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