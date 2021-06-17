منوعات

فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2021 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح فهد في اختطاف كلب نائم أمام أحد المنازل.

ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة، أن كلبا، فيما يبدو أنه للحراسة، كان نائما أمام منزل صاحبه ليلا قبل أن يختطفه الفهد بعيدا عن المنزل.

وظهر الفهد وهو يتسلل بهدوء إلى محيط المنزل حتى اقترب من الكلب النائم دون أن يشعر ويحكم فكيه عليه ويصطحبه بعيدا عن المنزل.
 
 
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:38 | 2021-06-17
09:51 | 2021-06-17
08:00 | 2021-06-17
05:42 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
02:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website