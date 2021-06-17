فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)

تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح فهد في اختطاف كلب نائم أمام أحد المنازل.ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة، أن كلبا، فيما يبدو أنه للحراسة، كان نائما أمام منزل صاحبه ليلا قبل أن يختطفه الفهد بعيدا عن المنزل.وظهر الفهد وهو يتسلل بهدوء إلى محيط المنزل حتى اقترب من الكلب النائم دون أن يشعر ويحكم فكيه عليه ويصطحبه بعيدا عن المنزل.