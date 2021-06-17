"رانيا" ضحيّة جريمة مروّعة.. قتلها والدها بسبب تدنّي علاماتها!

تصدر هاشتاغ "#رانيا_العبادي"، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم أمس الأربعاء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم بعد مقتل الطالبة على يدي والدها، بسبب انخفاض علاماتها في احد الامتحانات.وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أنّ "رانيا" الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، قتلت من قبل والدها بسبب تدنّي علاماتها بأحد الامتحانات.وذكرت تقارير متعلقة بالواقعة، أنّ القتيلة توفيت من جرّاء الضرب المبرح من والدها، هذا إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقابا لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.وبحسب موقع "رؤيا" الإخباري الأردني، فإن مدعي عام الجنايات الكبرى، وجّه للأب الجاني، تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة، مقررا توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.