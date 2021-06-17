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منوعات
"رانيا" ضحيّة جريمة مروّعة.. قتلها والدها بسبب تدنّي علاماتها!
Lebanon 24
17-06-2021
|
08:00
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تصدر هاشتاغ "#رانيا_العبادي"، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم أمس الأربعاء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم بعد مقتل الطالبة على يدي والدها، بسبب انخفاض علاماتها في احد الامتحانات.
وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أنّ "رانيا" الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، قتلت من قبل والدها بسبب تدنّي علاماتها بأحد الامتحانات.
وذكرت تقارير متعلقة بالواقعة، أنّ القتيلة توفيت من جرّاء الضرب المبرح من والدها، هذا إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقابا لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.
وبحسب موقع "رؤيا" الإخباري الأردني، فإن مدعي عام الجنايات الكبرى، وجّه للأب الجاني، تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة، مقررا توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من التحقيق قوله، إن الضحية هي فتاة جامعية بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدنٍّ وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة.
المصدر: سكاي نيوز
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