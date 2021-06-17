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حاول والدها بيعها.. إليكم ما حصل مع إبنة الـ11 عاما!

Lebanon 24
17-06-2021 | 21:00
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أنها منعت بيع فتاة من قبل والدها إلى أشخاص في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها إلى أشخاص في إقليم كردستان".

وأضافت: "تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إيداعها في دار المشردات، وإصدار أمر بالتحقيق مع والدها للوقوف على ملابسات القضية".
المصدر: روسيا اليوم
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