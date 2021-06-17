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طفلة حديثة الولادة تطفو على نهر الغانج!

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:00
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عثر ملاح في ولاية أوتار براديش شمال الهند على طفلة تبلغ من العمر 21 يوما داخل صندوق خشبي يطفو على نهر الغانج.

وقال الرجل الذي يدعى جولو تشودري إنه نبه إلى الطفلة التي وجدها ملفوفة في وشاح أحمر في صندوق مزين بصور آلهة هندوسية.

وقد فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة كيف وصلت الطفلة إلى النهر.

وقالت الشرطة إن الصندوق يحتوي على بطاقة تحتوي على وقت وتاريخ ولادة الطفل، وذكرت اسمها باسم جانجا، الاسم الهندي لنهر الغانج.

وقالت حكومة الولاية إنها ستتحمل تكاليف تربية الطفلة وإنه سيتم مكافأة الملاح بمزايا حكومية لإظهاره "مثالا لا مثيل له للإنسانية".

يذكر أنه غالبا ما يتم التمييز ضد النساء اجتماعيا وينظر إلى الفتيات في الهند على أنهن عبء مالي، لا سيما بين المجتمعات الفقيرة. وعلى الرغم من أن معظم الأجنة الإناث غير المرغوب بهن يتم إجهاضهن بمساعدة عيادات تحديد الجنس غير القانونية إلا أن حالات قتل الفتيات الصغيرات أو التخلي عنها بعد الولادة ليست غير مألوفة.
المصدر: روسيا اليوم
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