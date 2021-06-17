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جريمة مروّعة بسبب زواج "الخطيفة".. علي وزوجته قُتلا ذبحا بالسكين!

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:51
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أقدم شاب على قتل شقيقته وزوجها ذبحا في محافظة السويداء جنوب سوريا بسبب زواجهما دون موافقة الأهل.

وذكرت صفحات إخبارية محلية أن "علي العنيزي" قتل مع زوجته ذبحا بسكين، بعد نحو 6 أشهر على زواجهما، وذلك في قرية "صما الهنيدات" في ريف السويداء الغربي، 

وذكرت صفحة "السويداء 24" أن الزوجة تنتمي إلى "عائلة نازحة من الجزيرة السورية، وتقيم في ريف السويداء الغربي"، وأن عائلتها رفضت تزويجها لعلي وهو في الثلاثينيات من عمره، وينحدر من عشائر قرية "الدارة" في ريف السويداء الغربي، ما دفعهما إلى الزواج ضمن ما يعرف بـ "الخطيفة" التي تأتي لاحقا لرفض الأهل.

وذكرت صفحة "السويدء A N S" أن وجهاء من عشائر البدو كانوا قد تدخلوا واستطاعوا حل أمر الزواج دون موافقة الأهل سلميا، وأشارت إلى أن الزوج زار أهل زوجته وحصل الزوجان على الأمان، وأضافت الصفحة أن شقيق الزوجة جاءهم لاحقا، وبعد الصلح، وحل ضيفا عليهما، قبل أن ينفذ جريمته ليلا، ويفر.
المصدر: روسيا اليوم
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