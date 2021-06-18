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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
18-06-2021
|
04:54
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الحمل
عليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك
الثور
النيّات تجاهك ليست سليمة
الجوزاء
تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية
السرطان
تفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحات
الأسد
تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماً
العذراء
تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم
الميزان
تصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منك، فبات الشك والوسواس هاجسك، وسوء الظن رفيقك
العقرب
يرسل أحدهم رسائل واضحة
القوس
يعمل الظرف لمصلحتك
الجدي
حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
الدلو
لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة
الحوت
الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها
المصدر: السومرية
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