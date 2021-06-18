الحملعليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليكالثورالنيّات تجاهك ليست سليمةالجوزاءتتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجديةالسرطانتفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحاتالأسدتعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماًالعذراءتلازمك حالة مادية صعبة هذا اليومالميزانتصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منك، فبات الشك والوسواس هاجسك، وسوء الظن رفيقكالعقربيرسل أحدهم رسائل واضحةالقوسيعمل الظرف لمصلحتكالجديحاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوترالدلولا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئةالحوتالأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها