هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!

يولد بعض الناس أكثر كرماً من غيرهم، وفي بعض الأحيان يتبرعون بأكثر مما لديهم ولا يسعهم إلا العطاء. العطاء هو ما يجعلهم سعداء، فالكرم هو دائماً خيار لديك القدرة على اتخاذه، في حين أنَّ البعض الآخر يكونون في حالة مزاجية غير كريمة ولا يريدون التخلي حتى عن نصف شطيرة، ويتلقون فقط ولا يتمتعون بالاستعداد النفسي للعطاء والمبادلة، ومع ذلك، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنَّ علامات الأبراج هذه هي الأكثر بخلاً وأقل المواليد قدرة على العطاء وهم: الثور، الجوزاء، العذراء والجدي.

برج الثور

يُعتبر الثور من اكثر الابراج بخلاً. فمن ابرز صفات مواليده الميل الى التفكير المادي بعيداً عن المشاعر الانسانية. ولهذا يسعى دائماً الى الشعور بالأمان على هذا الصعيد من خلال جمع المال او المقتنيات وغالباً عن طريق عدم التبادل مع الآخرين. وهو في المقابل يحرص على الاستمتاع ببعض جوانب الحياة لكن من دون ان ينفق الكثير من المال. وهو لهذا قد يستغل فرص الدعوات التي يتلقاها بين الحين والآخر. وفي المقابل فإنه لا يدعو المقربين والاصدقاء إلى منزله او أي مكان آخر يمتكله الا نادراً منعاً لتحمله اي عبء مادي.

برج الجوزاء

ليس الجوزاء من اكثر الابراج بخلاً فهو ينفق المال في حال توفره لديه. لكنه قد يمنع نفسه من ذلك اذا لاحظ انه تخطى الحدود. ولهذا من النادر ان يعاني من الازمات المالية الحادة. كما انه لا يدفع في المقابل المبلغ الذي يطلب منه من اجل شراء سلعة ما. بل انه يناور ويفاوض من اجل الحصول على افضل الاسعار. كذلك يحرص غالباً على اتباع آخر تطورات التنزيلات التي يتم اعلانها في الاسواق ويفضل ان يشتري المنتجات بأسعار اقل من اسعارها المطروحة. ولهذا يعتقد بعض الاشخاص انه من اكثر الابراج بخلاً وهو اعتقاد خاطئ تماماً.

برج العذراء

لا يُعتبر مولود العذراء بخيلاً بالمعنى الفعلي للكلمة. بل انه شخص مقتصد اي انه يدرس نفقاته جيداً قبل ان يقوم بصرف المال لأي سبب. لكنه لا يرفض شراء كل ما هو ضروري او القيام ببعض النشاطات التي يمكن ان تساعده وافراد اسرته والمقربين منه كما الاصدقاء على الشعور ببعض الارتياح. وهو يضع خطة لذلك ويقارن بين الامكانيات المادية المتوفرة وبين المشاريع التي يمكن تنفيذها بالاعتماد عليها. وهكذا يرفض المبالغة في التخطيط للاجازات او القيام بجولات تسوق او الحرص على امتلاك الكثير من الاشياء.

برج الجدي

يتمتع مولود الجدي بالكثير من الطموح ويسعى الى تحقيق اهدافه واحلامه مهما كان الثمن الذي يتعين عليه دفعه في المقابل. وهذا ما يجعله يركز غالباً على نفسه وينسى القيام بالمبادرات تجاه الآخرين. كما انه دقيق ويقوم بحساب نفقاته باهتمام ويرفض الانفاق من اجل مشاريع وخطط ونشاطات يرى انه يمكنه الاستغناء عنها. ولهذا لا يمكن الاعتماد عليه للتخطيط لقضاء اجازة او اوقات ممتعة. فهو لا يضع هذا الامر على سلم اولوياته. كما انه يعيش حالة من القلق الدائم على المستوى المادي ويخشى فقدان حالة الاستقرار التي يعيشها. ولهذا يشكل خط دفاع دائم في مواجهة اي حاجة الى الانفاق ويجد دائماً الحجة التي تمنعه من ذلك. وهكذا يصعب العيش الى جانبه او تكوين علاقة صداقة معه. فهو يعتمد في الكثير من الاحيان على الاشخاص الآخرين من اجل الحصول على اي امر بطريقة مجانية.