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منوعات
"نزهة دموية" لساعة ونصف.. أطلق النار عشوائياً أثناء تجوّله بسيارته!
Lebanon 24
18-06-2021
|
20:00
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أفادت الشرطة الأميركية عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح، أمس الخميس، عندما أطلق مسلّح النار في 8 مواقع مختلفة في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا بينما كان يتجوّل في سيارته.
وقالت الشرطة إنّ المسلّح أطلق النار بينما كان يقود سيارته وعلى ما يبدو بشكل عشوائي، مشيرة إلى أنّ "نزهته الدموية" هذه استمرّت زهاء ساعة ونصف الساعة أطلق خلالها النار في 8 مواقع مختلفة على الأقلّ، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضافت أنّه أصاب بالرصاص 4 أشخاص، قُتل أحدهم وأصيب الثلاثة الباقون بجروح، في حين أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة، بعضهم بسبب شظايا زجاج.
وقال المتحدّث باسم شرطة بيوريا الضاحية الكبيرة لمدينة فينيكس براندون شيفرت: "لا نعرف ما هي دوافعه وليست لدينا أيّ فكرة عمّا كان يفكّر به هذا الشخص عندما ذهب لارتكاب هذه الأفعال".
وأوضح أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعد أن رصد عناصر من فرق الإطفاء سيارته التي طابقت مواصفاتها تلك التي قدّمها العديد من شهود العيان.
وأضاف أنّ المشتبه به الذي لم يقاوم عملية توقيفه كان خلف عجلة القيادة عندما ألقي القبض عليه، مشيراً إلى أنّ الشرطة عثرت على سلاح ناري في سيارته.
المصدر:
سكاي نيوز
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