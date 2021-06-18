منوعات

"نزهة دموية" لساعة ونصف.. أطلق النار عشوائياً أثناء تجوّله بسيارته!

Lebanon 24
18-06-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-834336-637596056410921388.jpg
Doc-P-834336-637596056410921388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الشرطة الأميركية عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح، أمس الخميس، عندما أطلق مسلّح النار في 8 مواقع مختلفة في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا بينما كان يتجوّل في سيارته.
 
وقالت الشرطة إنّ المسلّح أطلق النار بينما كان يقود سيارته وعلى ما يبدو بشكل عشوائي، مشيرة إلى أنّ "نزهته الدموية" هذه استمرّت زهاء ساعة ونصف الساعة أطلق خلالها النار في 8 مواقع مختلفة على الأقلّ، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأضافت أنّه أصاب بالرصاص 4 أشخاص، قُتل أحدهم وأصيب الثلاثة الباقون بجروح، في حين أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة، بعضهم بسبب شظايا زجاج.

وقال المتحدّث باسم شرطة بيوريا الضاحية الكبيرة لمدينة فينيكس براندون شيفرت: "لا نعرف ما هي دوافعه وليست لدينا أيّ فكرة عمّا كان يفكّر به هذا الشخص عندما ذهب لارتكاب هذه الأفعال".

وأوضح أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعد أن رصد عناصر من فرق الإطفاء سيارته التي طابقت مواصفاتها تلك التي قدّمها العديد من شهود العيان.

وأضاف أنّ المشتبه به الذي لم يقاوم عملية توقيفه كان خلف عجلة القيادة عندما ألقي القبض عليه، مشيراً إلى أنّ الشرطة عثرت على سلاح ناري في سيارته.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2021-06-18
07:24 | 2021-06-18
05:00 | 2021-06-18
02:00 | 2021-06-18
22:54 | 2021-06-17
16:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website