25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"سارت مع جميع الرجال في المنطقة".. قتل زوجته البالغة 81 عاما بالمطرقة بدافع الغيرة!
Lebanon 24
18-06-2021
|
19:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "لا موندو" الإسبانية أن أحد سكان العاصمة مدريد في الـ84 عاما من عمره أقدم على قتل زوجته بدافع الغيرة، مستخدما مطرقة أداة للجريمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة وصلت مساء الأربعاء إلى حي موراتالاس بالعاصمة، عقب تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الجيران يفيد بسماع صراخ امرأة تطلب المساعدة من نافذة منزلها.
وأفادت التحقيقات الأولية، بأن "المشتبه به فتح الباب بنفسه لضباط إنفاذ القانون واعترف بالجريمة".
وعثرت الشرطة على امرأة ملطخة بالدماء ومطرقة ملقاة في مكان قريب في غرفة المعيشة، حيث تم نقل الضحية البالغة 81 عاما إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة.
وقال زوجها في اعترافاته للشرطة: "سارت مع جميع الرجال في المنطقة. أنا لست نادما، هي استحقت ذلك، بل أكثر من ذلك".
والزوجان مرتبطان منذ أكثر من 40 عاما وغالبا ما كانت تدور شجارات في منزلهما، نظرا لأن الزوج حسب الجيران "غيور ومتحكم في الزوجة".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
Lebanon 24
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
02:15 | 2021-06-18
18/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
13:27 | 2021-06-17
17/06/2021 01:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
03:00 | 2021-06-18
18/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2021-06-18
اكتشاف بقايا "وحش عملاق" جاب الصين قبل 26 مليون سنة (صور)
08:00 | 2021-06-18
"نزهة دموية" لساعة ونصف.. أطلق النار عشوائياً أثناء تجوّله بسيارته!
05:00 | 2021-06-18
تستر على خنق وقتل زوجته.. ولكن ساعتها الذكية كشفته!
02:00 | 2021-06-18
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
22:54 | 2021-06-17
برجك اليوم
16:00 | 2021-06-17
طفلة حديثة الولادة تطفو على نهر الغانج!
فيديو
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
18/06/2021 19:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
08:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact