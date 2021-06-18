"سارت مع جميع الرجال في المنطقة".. قتل زوجته البالغة 81 عاما بالمطرقة بدافع الغيرة!

ذكرت صحيفة "لا موندو" الإسبانية أن أحد سكان العاصمة مدريد في الـ84 عاما من عمره أقدم على قتل زوجته بدافع الغيرة، مستخدما مطرقة أداة للجريمة.وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة وصلت مساء الأربعاء إلى حي موراتالاس بالعاصمة، عقب تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الجيران يفيد بسماع صراخ امرأة تطلب المساعدة من نافذة منزلها.وأفادت التحقيقات الأولية، بأن "المشتبه به فتح الباب بنفسه لضباط إنفاذ القانون واعترف بالجريمة".وعثرت الشرطة على امرأة ملطخة بالدماء ومطرقة ملقاة في مكان قريب في غرفة المعيشة، حيث تم نقل الضحية البالغة 81 عاما إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة.وقال زوجها في اعترافاته للشرطة: "سارت مع جميع الرجال في المنطقة. أنا لست نادما، هي استحقت ذلك، بل أكثر من ذلك".والزوجان مرتبطان منذ أكثر من 40 عاما وغالبا ما كانت تدور شجارات في منزلهما، نظرا لأن الزوج حسب الجيران "غيور ومتحكم في الزوجة".