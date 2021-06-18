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دب هائج يهاجم 4 أشخاص.. وهكذا كانت نهايته! (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:00
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أصاب دب بني هائج 4 أشخاص واقتحم معسكرا للجيش وعطل رحلات جوية في مطار مدينة شمالي اليابان، الجمعة، قبل أن تطلق السلطات النار عليه وترديه قتيلا.

وشوهد الدب وهو يتجول في شوارع مدينة سابورو في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما دفع عدد من السكان إلى إبلاغ الشرطة عبر مكالمات هاتفية.

وقالت شرطة محافظة هوكايدو خلال الساعات التالية، إن الدب أصاب امرأة في الثمانينيات من عمرها، ورجلا في السبعينيات، وآخر في الأربعينيات من عمره قبل أن يهاجم جنديا.

وقالت الشرطة إن حالة المصابين غير معروفة، لكن صحيفة "أساهي" واسعة الانتشار أفادت أن الرجل في الأربعينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في صدره وظهره وأطرافه، بعد أن هاجمه الدب أثناء سيره في الشارع.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي الدب وهو يتجول في أحد شوارع سابورو.

وبعد أن طاردته سيارة، عبر طريقا مزدحمة وشق طريقه إلى معسكر أوكاداما التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية، وأسقط جنديا يرتدي زيا رسميا عند البوابة.

وأصيب الجندي بجروح في صدره وبطنه، لكن إصاباته لم تكن تهدد حياته بحسب وزارة الدفاع.

بعد ذلك، ركض الدب عبر المعسكر وتسلل إلى مدرج مطار قريب، مما تسبب في إيقاف العديد من الرحلات الجوية.

ثم ركض الدب إلى الغابة، حيث أطلق عليه صيادون محليون النار.

وقال توشيهيرو هامادا المسؤول في إدارة البيئة بمدينة سابورو، إن وجود الدب في المدينة كان مفاجأة، وإن المسؤولين يحققون في كيفية وصول الحيوان إلى المدينة.

وتابع: "نحن آسفون لإصابة 4 أشخاص".

وتتجول الدببة البنية بشكل رئيسي في غابات هوكايدو، لكن الخبراء يقولون إنه تم رصدها بشكل متزايد في المناطق المأهولة بالسكان بحثا عن الطعام، خاصة خلال فصل الصيف.
 
المصدر: سكاي نيوز
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