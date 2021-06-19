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منوعات
طفل يعلم لغة الإشارة.. هذه قصة إبن الـ5 سنوات مع الصم! (فيديو)
Lebanon 24
19-06-2021
|
05:00
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صرح الطفل أوس عودة ( 5 أعوام) الذي اشتهر بتعليم لغة الإشارة بفيديوهات على يوتيوب بأنه يعلم هذه اللغة لكي يستفيد الناس منه ويستطيعوا التواصل مع الصم.
أشرف عودة (مدرب لغة الإشارة) ووالد الطفل أوس أوضح قائلا خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين: أوس بشوف إنه كثير متحمس كثير عم بيحب إنه يتعلم لغة الإشارة وبيحب انه ينزّل دائما حلقات على قناته على اليوتيوب بحس إنه هو بيتميز بينه وبين أصدقائه .
وأضاف: أوس هو فعلا عم بيذكرني بطفولتي لكن هو يعني هي بالنسبة إله اللغة الأم هي اللغة المنطوقة وعم بيكتسب لغة الإشارة عكسي لما أنا كنت طفل بتعلم اللغة المنطوقة وكانت لغتي الأم هي لغة الإشارة.
يذكر أن الطفل أوس عودة نشأ دون إعاقة تتعلق بالسمع أو الكلام لكنه اضطر لتعلم لغة الإشارة للتواصل مع جده وجدته وهما من الصم والبكم.
المصدر:
روسيا اليوم
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