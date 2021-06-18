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برجك اليوم

Lebanon 24
18-06-2021 | 22:55
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الحمل
تبحث في قضايا تمويلية ومشاريع كبيرة تضمّ بعض الأفرقاء أو الجهات
الثور
 مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك
الجوزاء
قد تعيش تردداً أو حسم الأوضاع من دون انتظار
السرطان
تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الاوضاع على نحو ملحوظ
الأسد
 يوم ملائم جدّاً للتحرّك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين لكن لا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين
العذراء
تنحسر متاعب الأيام الأخيرة
الميزان
قد توجّه اليك بعض الأسئلة في اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك لا تعلم شيئاً عنها
العقرب
كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني والمادي
القوس
تحرر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة أمام الشريك
الجدي
قد تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز
الدلو
تشعر أن حملاً سقط عن كاهلك
الحوت
حاول ان تبتعد عن الضوء
 
المصدر: السومرية
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