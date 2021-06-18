الحملتبحث في قضايا تمويلية ومشاريع كبيرة تضمّ بعض الأفرقاء أو الجهاتالثورمكافأة غير متوقعة في طريقها إليكالجوزاءقد تعيش تردداً أو حسم الأوضاع من دون انتظارالسرطانتستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الاوضاع على نحو ملحوظالأسديوم ملائم جدّاً للتحرّك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين لكن لا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقينالعذراءتنحسر متاعب الأيام الأخيرةالميزانقد توجّه اليك بعض الأسئلة في اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج ولا سيما أنك لا تعلم شيئاً عنهاالعقربكن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني والماديالقوستحرر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة أمام الشريكالجديقد تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجازالدلوتشعر أن حملاً سقط عن كاهلكالحوتحاول ان تبتعد عن الضوء