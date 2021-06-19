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جريمة مروّعة في منزل حسين.. الزوجة شنقت أولادها الثلاثة وهذا ما رواه شاهد عيان!

Lebanon 24
19-06-2021 | 00:08
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استيقظ أهالي قرية في صعيد مصر على جريمة بشعة تمثلت في إقدام ربه منزل على قتل أبنائها الثلاثة خنقاً، بسبب مرورها بظروف نفسية سيئة.

ووقعت الجريمة في قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، جنوبي مصر. 

شاهد عيان يروي 

وكشف شاهد عيان من أهالي قرية الدكة فضل عدم ذكر اسمه تفاصيل ما حدث، قائلا إن السيدة أم لأربع أبناء معروف عنها في القرية أنها مريضة نفسيه وزوجها يعمل في القاهرة ويعود الي المنزل كل عدة أشهر.

وأضاف الشاهد في حديث أنه قبل صلاه الجمعة بدقائق سُمعت أصوات صراخ تأتي من منزل حسين محمود والد المجني عليهم.

وبعدها علم السكان أن الأم هي من قامت بقتل أطفالها وكانت جالسه بجوارهم تردد "مكنش قصدي أقتلهم (لم أقصد)"، وفق رواية شاهد العيان.

وقال إن الطفل الرابع هرب من المنزل عندما رأى أمه تخنق أشقاءه الثلاثة ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأشار الشاهد أن السيدة تعاني من مرض نفسي منذ فترة وأن زوجها أهمل في علاجها بسبب الظروف المادية، لأن علاجها يكلف الكثير

وكشف الشاهد أن السيدة لديها 4 أبناء أعمارهم 9 و7 و6 سنوات ورضيع، موضحا أن الوحيد الذي نجا من الحادث هو الطفل الكبير.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدير أمن أسوان تلقت بلاغا من النجده بوقوع جريمة قتل بقرية الدكة.

ولدى انتقال الأجهزة وجدت السيدة بجوار أبناءها الثلاث في حالة إنهيار شديد فقامت بالقاء القبض عليها وتم عرضها على النيابة العامة التي أمرت بعرضها علي الطب الشرعي.
المصدر: سكاي نيوز
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