جريمة مروعة: قتل زوجته أمام رضيعهما.. والساعة الذكية فضحته

قالت الشرطة اليونانية إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً، اعترف بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي أثينا.وقال بيان من الشرطة "فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 أيار 2021"، مضيفاً أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.