طفلة رضيعة مرمية في صندوق خشبي... اليكم التفاصيل

فوجئ قرويون في الهند بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق خشبي كان يطفو في نهر الغانج عند دادري غات في مقاطعة غازيبور بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.وعثر ملّاح محلي يدعى غولو تشودري على الصندوق ووجد الطفلة بداخله مازالت حية وآمنة وبجوارها قطعة من ورقة الميلاد تعلن أن اسمها “غانجا” إلى جانب صور لآلهة هندوسية وأعواد بخور.وتم إبلاغ الشرطة بالأمر بينما أُدخلت الطفلة التي تبلغ من العمر 21 يومًا إلى مستشفى المنطقة. وقالت الشرطة إن تشودري عثر على الطفلة في دادري غات مساء الثلاثاء عندما تتبع صرخاتها ووجدها على قيد الحياة داخل الصندوق ملفوفة بقطعة قماش حمراء.وأشاد رئيس مجلس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث عبر موقع تويتر بالملاح وقال إن الحكومة ستتخذ الترتيبات اللازمة لتربية الطفلة.وقال إن القارب الذي أنقذ حياة طفلة حديثة الولادة قدم مثالًا فريدًا للإنسانية. وزار قاضي المقاطعة ومسؤولون آخرون المستشفى للاستفسار عن صحة الرضيعة.وشكر وزير الخارجية تشودري لإنقاذ حياة الطفلة، ووجه المسؤولين بتزويده بقارب جديد، بينما أعرب تشودري عن رغبته في تربية الطفلة التي أطلقت عليها السلطات اسم “ابنة الغانجا”.وقال مفتش شرطة غازيبور إن التحقيق في مكان والدي الطفل لا يزال جاريا، وأضاف أنه من الصعب معرفة كيف ولماذا وُضع الطفل في الصندوق.ويعد التخلي عن الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 317 من قانون العقوبات الهندي -لكنه يمثل مشكلة طويلة الأمد في البلاد، وخاصة تجاه البنات إذ تموت مئات الآلاف منهن كل عام بسبب الإهمال المرتبط بالتمييز بين الجنسين.