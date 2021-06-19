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مازال حيا منذ العصر الجوراسي... حيوان مختفي يظهر فجأة

Lebanon 24
19-06-2021 | 14:00
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اكتشف علماء الأحياء البحرية نوعا جديدا وغريبا من الحيوانات متخفيا في أعماق جنوب المحيط الهادئ قيل إنه حافظ على نفسه منذ بداية العصر الجوراسي.

وأطلق العلماء على المخلوق الجديد اسم "Ophiojura exbodi"، ويملك ثماني زوائد بحجم أربع بوصات غطيت بطبقة غريبة من الصوف مع الأشواك الحادة.
وقال الخبراء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المخلوق الجديد هو حيوان غير مألوف وأنه يتبع فصيلة النجميات ووصفته بحيوان "تقشعر له الأبدان"، بسبب شكله وعدد أسنانه.
أغرب فك في العالم  
ويملك المخلوق المكتشف أغرب فك فموي رصده العلماء مع ثمانية صفوف من الأسنان الحادة جدا.

ويتوقع الخبراء أن الحيوان البحري المكتشف (أوفيوجورا) كان متخفيا بعيدا عن الأنظار في جبل أسفل قاع المحيط إلى يومنا هذا.

حافظ على شكله منذ العصر الجوراسي
ويشير الخبراء إلى أن الحيوان بقي دون تغيير وحافظ على شكله الجوهري لمدة 180 مليون عام، أي منذ أوائل العصر الجوراسي.
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