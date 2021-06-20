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كلبٌ مسعور يهاجم 11 شخصاً في بلدة واحدة!

Lebanon 24
20-06-2021 | 16:00
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هاجم كلب مسعور 11 شخصاً بقرية الكلح التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا في مصر، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل اللازم.

وتلقى أمن قنا إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمهاجمة كلب مسعور عدداً من الأهالي بقرية الكلح، حيث أصاب 11 شخصاً في مناطق متفرقة من أجسادهم، وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم" عن موقع "المصري اليوم".

وأرسل قسم إسعاف قنا عدداً من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الأمصال المضادة لداء الكلب.
المصدر: روسيا اليوم
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