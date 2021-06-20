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قتل خطيبته قبل أيام من زواجهما.. شوّه وجهها وكسر جمجمتها!

Lebanon 24
20-06-2021 | 01:00
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أصدرت السلطات الروسية حكماً على رجل بالسجن لمدة 14 عاماً ونصف العام، بعد ضربه خطيبته حتى الموت، قبل أيام فقط من زواجهما، حيث قام بتشويه وجهها وكسر جمجمتها. 

وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن موقع "ياهو نيوز"، فقد وجّه آلكساندر فورونين (26 عاماً) 83 ضربة منفصلة لخطيبته، ما أدى إلى وفاتها.

وذكر الموقع أنّ فورونين هو ابن واحد من كبار ضباط جهاز الأمن السابق في المخابرات السوفييتية.

وعثرت السلطات على جثة الضحية، مارينا بانكراتوفا (26 عاما) شبه عارية في السرير، ومصابة بجروح بالغة، وقد تم تشويه وجه الضحية وكسر جمجمتها باستخدام جسم مجهول، قد يكون كرسيا أو رأس فأس، بحسب وثائق محكمة في موسكو.

وحاول فورونين الفرار خارج البلاد بعد قتل خطيبته، إلا أن قيود السفر المرتبطة بجائحة "كورونا" حالت دون تمكنه من ذلك.

وتمت محاصرة فورونين في حديقة بموسكو، بعد أن أقنعه والده بتسليم نفسه.

وخلال التحقيقات، أكدت 5 من صديقات الضحية أن فورونين كان شخصا مؤذياً.

وادعى فورونين بأنه بريء أمام المحكمة، وأنكر تذكره أي تفاصيل بشأن الحادثة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد رجوعها إلى كاميرات المراقبة، والتي أثبتت عدم دخول أي شخص سوى الجاني إلى الشقة، موقع الجريمة.
 
 
المصدر: الحرة
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