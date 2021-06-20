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منوعات
مصرع شاب سقط من شقة عشيقته بعد عودة زوجها المفاجئة!
Lebanon 24
20-06-2021
|
10:00
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لقي شاب مصري مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذي فاجأهما بحضوره المبكر إلى المنزل.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقد تلقى قسم شرطة المعصرة جنوبي محافظة القاهرة بلاغاً من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم.
وتم العثور على جثة شخص بها كدمات وكسور متفرقة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرّف النيابة العامة.
وتبيّن أنّ الضحية كان على علاقة مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع، عاد زوجها من العمل بسبب إحساسه بالإعياء، فاستشعر العشيق تواجده وأمسك بجهاز التكييف خلال محاولته الفرار فلم يتحمله وسقطت به ليلقى مصرعه على الفور.
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بالواقعة.
المصدر: روسيا اليوم
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