الحمل
يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات
الثور
لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل
الجوزاء
تنضم الشمس إلى منزلك الثاني أي منزل المال لتلتقي فينوس ومركور ما يعني فترة مالية مزدهرة قد تطرق بابها اليوم
السرطان
تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمال
الأسد
مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد
العذراء
أحوالك المادية في تحسّن
الميزان
تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة
العقرب
تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق
القوس
تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام
الجدي
يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة
الدلو
مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن
الحوت
تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور