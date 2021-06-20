الحمليهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكاتالثورلا تدع الارتباك يسيطر عليك في العملالجوزاءتنضم الشمس إلى منزلك الثاني أي منزل المال لتلتقي فينوس ومركور ما يعني فترة مالية مزدهرة قد تطرق بابها اليومالسرطانتشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمالالأسدمواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغدالعذراءأحوالك المادية في تحسّنالميزانتفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمةالعقربتبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاقالقوستتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجامالجدييعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدةالدلومهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكنالحوتتحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور