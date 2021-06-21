هذه الأبراج ستعيش قصة حب خلال الصيف

هذا الصيف تحمل السماء المضاءة بالنجوم الكثير من الآفاق الرومانسية، ويكون الناس في حالة مزاجية أفضل، والظروف أفضل للرومانسية، بالإضافة إلى الحرارة الشديدة والعاطفة الملونة، فإنَّ الصيف هو رمز الطفولة يحدث عندما تُجسّد الطبيعة كل الجمال الذي ولَّده فصل الربيع.

تعرفوا إلى الأبراج التي ستتمتع بقصص حب أسطورية فيها الكثير من الرومانسية والشغف والأوقات الجميلة التي ستترك أثرها الكبير على حياتهم.

برج الأسد

سيكون الصيف القادم مميز جداً لبرج الأسد.. في الواقع الصيف دائماً مميز للأسد وذلك لأنَّ الكوكب الذي يحكمه هو الشمس وعليه الحياة العاطفية لبرج هذا تكون ملتهبة مع إرتفاع درجات الحرارة . يحمل الصيف الكثير من الرومانسية وذلك لأنَّ الصيف هذا يأتي بعد تقريباَ 3 سنوات على تراجع ساتورن. الشهر الثالث عشر للتراجع يحدث مرة واحدة كل 12 عاماَ وعليه سيكون هناك الكثير من المرح والرومانسية وقصص الحب الأسطورية في حياة الذين ينتمون الى برج الاسد. ورغم ان جذب الآخر والدخول في علاقات جديدة من الأمور التي لا يجد الأسد أي صعوبة في القيام بها، فانه خلال الصيف هذا سيجد نفسه يركز وبشكل كلي على شخص واحد وعلى قصة حب واحدة.

برج العذراء

بشكل عام الأمر الذي يمنع العذراء من العثور على الحب هو واقع انه نقدي جداً وغالباً ما يركز وبشكل كبير جداً على التفاصيل، فهو يجد نفسه في علاقات لا تسير كما يريد لها أن تسير أو كما تخيلها. ولكن كل شيء سيكون مختلفاً خلال الصيف الحالي إذ أن البرج هذا وبسبب تراجع ساتورن سيجد نفسه يتغاضى عن الكثير من الامور التي عادة يضع أهمية كبيرة عليها وبالتالي معاييره المثالية لن تكون موجودة ما سيجعل العلاقات أسهل. ساتورن سيكون في تناغم كلي مع أورانوس خلال الصيف ما يعني أنَّ البرج هذا سيكون في حالة من الراحة كما انه سيختبر الكثير من الطاقة وهذا الواقع سيجعل الرومانسية حاضرة وموجودة كما انها العلاقات هذه ستكون ثابتة.

برج الميزان

ان كان الحياة العاطفية للميزان تبدو فوضوية مؤخراً فإنَّ اللوم كله يقع على أورانوس والطاقة المتمردة والفوضوية التي جلبها لحياة الميزان خلال الشتاء. ولكن لحسن الحظ كل هذا إنتهى مع إنتهاء فضل الشتاء، ومع تغير الطقس كذلك تغيرت الحياة العاطفية للبرج هذا. مع بداية آذار فإنَّ تأثير أورانوس أصبح أقل حدة. وبالتالي التوازن العاطفي والسلام الداخلي الذي يحتاج اليهما الميزان من اجل البدء بعلاقات موجودين. ومع إستعادة الميزان لتوازنه فإنَّ أي علاقة يدخل بها ستكون حافلة بالحب والرومانسية والشغف.

برج الحوت

مع بداية الصيف الحوت وبشكل دائم يتمنى بأن يكون الفصل هذا هو الفصل الذي يلتقي خلاله بحب حياته. الخبر الجيد هو أن الصيف هذا سيكون هو الفصل المنشود.. ساتورن حالياً يقف الى جانب الحوت والطاقة التي سيمده بها ستجعله أقوى من أي وقت مضى كما أنه سيوفر له الأرضية الثابتة المستقرة التي ستستمر على ما هي عليه حتى نهاية العام. قصص الحب التي سيختبرها الذين ينتمون الى برج الحوت ستكون من النوع الذي يحلمون بها وذلك لان طاقة أورانوس الداعمة ستفتح الابواب لكل ما هو جميل وحالم ورومانسي.