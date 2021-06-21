في بلد عربي.. ابن الثلاثين اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات!

ألقت السلطات المغربية، أمس الأحد، القبض على شاب، على خلفية الاشتباه في تورطه في "هتك عرض طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات"، بحسب ما أفادت صحف محلية.

ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر أن الشاب في الثلاثينات من عمره، وأن عملية التوقيف جاءت بعدما تقدمت أسرة الضحية بشكوى إلى مصالح الأمن الإقليمي، يوم السبت الماضي، تفيد من خلالها تعرض ابنتها لاعتداء جنسي بعد استدراجها من طرف شخص مجهول بالقرب من الأزقة القريبة من ساحة المشور وسط المدينة القديمة لتزنيت.

وخلال التحريات، اطلعت السلطات على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الواقعة، وهو ما أدى إلى الاهتداء إلى المشتبه فيه وتوقيفه داخل منزله بتزنيت.

ومن المنتظر إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة باستئنافية أغادير، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، بحسب الصحيفة.