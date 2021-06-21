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إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2021 | 15:00
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تمكّن الأهالي ورجال الأمن في منطقة هندية من إنقاذ طفل هندي كان قد سقط في حفرة ضيقة للغاية عمقها 30 متراً.

ونشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج الطفل من حفرة في منطقة "أغرا" بالهند.
 
ويظهر الفيديو لحظة إخراج الطفل من الحفرة حياً، وسط تجمع الأهالي وحضور رجال الأمن ومراسلي وسائل الإعلام.
 
المصدر: سبوتنيك
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