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منوعات
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
21-06-2021
|
17:35
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كشف العلماء أخيرا سر "الانفجار العظيم" الذي شغل كل وسائل الإعلام العالمية قبل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
أوضح تقرير منشور عبر موقع "سي نت" أن العلماء كشفوا أخيرا سبب انفجار النجم العملاق "بيتيلغيوز" الموجود بالقرب من مجرة الجوزاء أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020.
وتظهر الدراسة الجديدة، أنه قد لا يكون النجم الأحمر العملاق انفجر فعليا، بل قد يكون تعرض فقط لما يطلق عليه "التعتيم العظيم".
وتعرض النجم الأحمر العملاق إلى ظاهرة يطلق عليها "التعتيم العظيم"، التي تجعل النجم قاتما بعشر مرات عن المعتاد.
وتتضمن الدراسة تحليلاً جديدًا للصور التي تم التقاطها في عامي 2019 و 2020 للنجم، الذي يبعد ما يزيد قليلاً عن 700 سنة ضوئية عن الأرض، مما يدل على أنه خلال التعتيم العظيم، كان منكب الجوزاء محجوبًا بالفعل بسبب ما يطلق عليه "الزفير النجمي".
وتعتبر النجوم العملاقة الحمراء هي أكبر النجوم في الكون، وتمثل مرحلة في تطور النجوم العملاقة حيث يتمددون إلى الخارج، ثم يبدأوا في البرودة ويفقدون الكتلة مع تقدمهم نحو الخروج بانفجار كبير في النهاية.
المصدر:
سبوتنيك
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