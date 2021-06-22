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برجك اليوم

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:54
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الحمل
إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة
الثور
 تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب
الجوزاء
يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة
السرطان
أنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز
الأسد
نتبه من غضب يسود اليوم
العذراء
تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة
الميزان
إبق على الحياد فالقمر معاكس بالإضافة إلى كواكب أخرى تشكل معه طالعاً دقيقاً ما يؤثر مباشرة في برجك
العقرب
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها
القوس
لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط
الجدي
لا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع
الدلو
قد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك
الحوت
تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر
 
المصدر: السومرية
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