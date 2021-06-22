الحملإذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانةالثورتفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيبالجوزاءيتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئةالسرطانأنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجزالأسدنتبه من غضب يسود اليومالعذراءتشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلةالميزانإبق على الحياد فالقمر معاكس بالإضافة إلى كواكب أخرى تشكل معه طالعاً دقيقاً ما يؤثر مباشرة في برجكالعقربيمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذهاالقوسلا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوطالجديلا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرعالدلوقد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولكالحوتتتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر