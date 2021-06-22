هكذا تتأثر الأبراج بالحسد

الجميع يشعرون بالغيرة أو الحسد من حين لآخر، حتى الأشخاص الذين يحبوننا أكثر من غيرهم يمكن أن يحسدونا أحياناً، وبشكل غير متوقع تماماً، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين بالكاد يعرفوننا، ومع ذلك، عندما تبدأ هذه المشاعر في أن تصبح ساحقة، يمكن أن تثير مخاوف بالشعور بسوء النية تجاه الآخرين. يمكن أن تؤدي أيضاَ إلى ظهور أعراض التوتر لدى بعض الأبراج مما يؤدي الى نتائج تنعكس بشكل او بآخر على مختلف جوانب حياتهم.

تعرفوا إلى كيفية تأثير الحسد على الابراج، في السطور الآتية:

برج الحمل

يُعتبر مواليد الحمل من اكثر مواليد الابراج تأثراً بالحسد. ويعود هذا الى اسباب عدة منها انه من الاشخاص الاكثر شعبية ولفتاً للأنظار في محيطه. وعادة ما يظهر تأثير ذلك من خلال معاناته بين الحين والآخر من بعض الاوجاع وخصوصاً على مستوى الجهاز الهضمي او المناعي.

برج الثور

حين يواجه مولود الثور الحسد فإنه يتأثر بذلك بطرق مختلفة ابرزها على الصعيد النفسي. فهو يشعر في هذه الحالة بالاكتئاب والحزن من دون اي سبب واضح يدفعه الى ذلك. كما ان الحزن يتبع الضحك لديه بمدة قصيرة. ومن التأثيرات ايضاً عدم الاستقرار في حياته الزوجية.

برج الجوزاء

هو ايضاً من اكثر المواليد معاناة من الحسد وآثاره السلبية ومنها الارق وعدم القدرة على النوم والشعور بالألم وخصوصاً في العينين والصداع. كما انه قد يواجه بسبب ذلك سوء التفاهم بينه وبين بعض الزملاء في العمل.

برج السرطان

لا يجاهر مولود السرطان بمشاعره السعيدة في الكثير من الاحيان لمنع الحسد. ورغم هذا فإنه يتعرض له بين الحين والآخر. وهو ما يظهر من خلال اصابته بالتعب والارهاق وفشل بعض مخططاته.

برج الأسد

يُواجه هذا المولود احياناً الحسد من اقرب المقربين. وهذا ما قد يعرضه للمعاناة من بعض المشاكل على مستوى الحياة العامة مثل فشل بعض المشاريع. كما يمكن ان يدفعه الى الاصابة ببعض الاوجاع في مختلف انواع الجسم فضلاً عن اضطرابات النوم.

برج العذراء

يُعتبر الذكاء الحاد من ابرز صفات مولود برج العذراء اضافة الى حيويته وشخصيته الجذابة. ولهذا يتعرض في الكثير من الاحيان للحسد. وفي هذه الحالة يمكن ان يشكو من ألم العضلات والاوجاع الصدرية.

برج الميزان

هو الاكثر قابلية للتعرض للحسد بسبب شخصيته الودودة ولطفه ومشاعره الانسانية اضافة الى تميزه على المستوى المهني. ولهذا يتعرض لحسد الاقربين والابعدين ويعاني لهذا السبب من آلام في الظهر والكتف.

برج العقرب

من آثار الحسد على مولود العقرب انه يواجه بعض المشاكل الصحية غير المتوقعة بشكل مفاجئ ومنها أوجاع الرأس رغم انه يعتني بصحته بشكل جيد.

برج القوس

يعتبر التعب الذي يصل الى حد الارهاق الشديد احياناً من ابرز العلامات التي تدل على معاناة مولود القوس من الحسد. وغالباً ما يحدث هذا من دون مبرر واضح.

برج الجدي

يشكو مولود الجدي بين الحين والآخر من بعض المشاكل المفاجئة ومنها انهيار بعض مخططاته وفشل بعض مشاريعه من دون مقدمات. وهو ما يعني في الغالب انه يعاني من الحسد.

برج الدلو

تتوجه الى مولود برج الدلو عين الحاسدين عندما يظهر شعوره بالسعادة والانطلاق. وهو ما يمكن ان ينعكس على صحته تحديداً حيث يعاني من ألم البطن والامعاء.

برج الحوت

يُعتبر برج الحوت من اكثر الابراج تعرضاً لتأثير الحسد الذي يمكن ان يؤدي في بعض الاحيان الى فشل مخططاته وتعرضه لبعض الخسائر على مستوى المادة والانجازات.