منوعات

صورة تعيد نحو 800 قطعة أثرية إلى إيطاليا

Lebanon 24
22-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-835572-637599518890932650.jpg
Doc-P-835572-637599518890932650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعادت إيطاليا نحو 800 قطعة أثرية كانت صدرت إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني وتقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو (13 مليون دولار)، حسبما أفادت الشرطة الإيطالية، أمس الإثنين، وذلك بعد سنوات من التحقيقات. 
وقال الفريق المعني بسرقة التحف الفنية والآثار التابع للدرك الوطني الإيطالي، إنّ المشكلة بدأت عام 2017 بعدما لاحظ خبراء إيطاليون في فهرس مصور خاص بمعرض يقيمه متحف جنيف عن شعب إيطاليا القديمة، صورة للوحة تذكارية طويلة تعود إلى جنوب شرقي إيطاليا في عصور ما قبل الرومان، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز". 

وتأكد المعنيون من أن قطعة من نفس اللوحة التذكارية يحتفظ بها متحف في منطقة بوليا، ومن ثم فإنّ القطعة بأكملها تم التنقيب عنها هناك. ويحظر القانون الإيطالي تصدير القطع الأثرية الثقافية التي يعثر عليها في الأراضي الإيطالية.

وقاد التحقيق في نهاية الأمر إلى اكتشاف 781 قطعة أثرية أخرى بينها جرة من الخزف ومزهريات ولوحات تذكارية وتماثيل صغيرة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:36 | 2021-06-22
07:12 | 2021-06-22
05:00 | 2021-06-22
02:00 | 2021-06-22
22:54 | 2021-06-21
11:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website