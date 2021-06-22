تحت التهديد اغتصب طفلته وحملت منه.. وهكذا وثقت الحادثة الاليمة بفيديو!

أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر، حكما بإعدام مواطن قام باغتصاب نجلته لمدة عامين، حتى حملت منه، فوثقت المجني عليها الواقعة بـ"الفيديو"، وأحيل للمحاكمة الجنائية.

وصدر الحكم بالإعدام "بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بالموافقة على إعدام المتهم، بعدما اختفت أي شبهة في الأوراق تدرأ عنه القصاص".وقام المتهم "عبدالعاطي. ع" خفير، 49 سنة، بمواقعة طفلته رغما عنها، حتى حملت منه وكان ذلك تحت التهديد، بعدما تعدى عليها مستخدما "عصا".وطلب أحد أقارب المتهم من الفتاة توثيق الواقعة، بتصوير لحظات اقتراب المتهم منها، وأعطاها هاتفا لتصوير الواقعة، وشرح لها كيفية استخدامه، وتمكنت المجني عليها من ذلك، وسلمته الفيديو وأبلغت والدتها، وتوجهوا لمركز شرطة شربين، وتقدموا ببلاغ رسمي للشرطة، حتى تمكنت من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وظل متمسكا باعترافاته حتى النهاية.