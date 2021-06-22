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واقعة غريبة.. ولادة ماعز بـ"رأس قرد"!

Lebanon 24
22-06-2021 | 18:00
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شهدت محافظة أسيوط المصرية، حدثا غريبا من نوعه، حيث ولدت ماعز بـ"رأس قرد"، في واقعة هي الأولى من نوعها هناك، ما أثار التساؤلات والذعر في المنطقة.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هذه الماعز حديثة الولادة التي تشبه رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على هذه المواقع، في حين أن هذه الماعز نفقت.

من جانبه، أوضح محمد يوسف، وهو طبيب بيطري، هذه الواقعة، مشيرا إلى أنها "عيب خلقي وليست رأس قرد".

وأكد محمد يوسف "استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز"، وأضاف: "الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة..التشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل".
المصدر: روسيا اليوم
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