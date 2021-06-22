26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
واقعة غريبة.. ولادة ماعز بـ"رأس قرد"!
Lebanon 24
22-06-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة أسيوط المصرية، حدثا غريبا من نوعه، حيث ولدت ماعز بـ"رأس قرد"، في واقعة هي الأولى من نوعها هناك، ما أثار التساؤلات والذعر في المنطقة.
وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هذه الماعز حديثة الولادة التي تشبه رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على هذه المواقع، في حين أن هذه الماعز نفقت.
من جانبه، أوضح محمد يوسف، وهو طبيب بيطري، هذه الواقعة، مشيرا إلى أنها "عيب خلقي وليست رأس قرد".
وأكد محمد يوسف "استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز"، وأضاف: "الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة..التشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
22/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
01:00 | 2021-06-22
22/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:13 | 2021-06-22
بطريقة مروعة...طباخ يلقي حتفه بعد سقوطه في قدر كبير للشوربة
08:00 | 2021-06-22
صورة تعيد نحو 800 قطعة أثرية إلى إيطاليا
07:36 | 2021-06-22
تحت التهديد اغتصب طفلته وحملت منه.. وهكذا وثقت الحادثة الاليمة بفيديو!
07:12 | 2021-06-22
الشيخوخة... لا مفر منها!
05:00 | 2021-06-22
هل يوجد "عالم سفلي" تحت أقدامنا؟ (فيديو)
02:00 | 2021-06-22
هكذا تتأثر الأبراج بالحسد
فيديو
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
08:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 20:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact