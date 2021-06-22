منوعات

سعودي يخاطر بحياته وينقذ العشرات من "كارثة محققة" (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-835744-637599881103424287.jpg
Doc-P-835744-637599881103424287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذ مواطن سعودي قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيداً عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

وقال السعودي محمد العليط: "أثناء خروجي من منزلي الساعة 6 صباح الاثنين توجهت إلى سيارتي، غير أن دخانا متصاعداً استرعى انتباهي، وبالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
 
 
 
وأوضح أن "النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ5 المتوقفة بجوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة".

وتابع: "بعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيداً عن المبنى".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:23 | 2021-06-22
13:13 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
07:36 | 2021-06-22
07:12 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website