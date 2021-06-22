سعودي يخاطر بحياته وينقذ العشرات من "كارثة محققة" (فيديو)

أنقذ مواطن سعودي قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيداً عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.



وقال السعودي محمد العليط: "أثناء خروجي من منزلي الساعة 6 صباح الاثنين توجهت إلى سيارتي، غير أن دخانا متصاعداً استرعى انتباهي، وبالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح أن "النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ5 المتوقفة بجوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة".



وتابع: "بعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيداً عن المبنى".