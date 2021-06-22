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هل تذكرون المتسولة الغنية في لبنان؟ اقرأوا هذه الواقعة ولكن هذه المرة في الأردن

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:00
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أعلنت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، ضبط متسول أسرته تمتلك مركز لياقة و5 سيارات منها 2 شحن وراتب ضمان.
 
وفي التفاصيل، ألقت وحدة مكافحة التسول خلال شهر حزيران الحالي القبض على أحد الأشخاص يمارس أعمال التسول في عمان الغربية، وتحديدا منطقة إشارات خلدا حيث يقوم باستعطاف المواطنين بحجة ودافع الفقر في أسرته، في حين كشفت الوزارة أنه تم ضبط المتسول وفق الأصول، وبحوزته مبلغ مالي وقدرة 30 دينارا.

وبعد إجراء دراسة اجتماعية لحالة المتسول والأسرة استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، تبين أن حالته الاجتماعية أعزب، من مواليد عام 1982، ويمتلك سيارة نوع "هيونداي" نقل مشترك خصوصي (صناعة 1999)، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات)، إضافة إلى سيارة نوع "فورد" (صناعة 2016)، وسيارة نوع "هيونداي" (صناعة 2000)، وسيارة نوع "تويوتا" شحن عمومي (صناعة 1990)، وسيارة نوع "أسوزو" شحن (صناعة 2001)، إضافة الى راتب ضمان قدره 425 دينار.

هذا وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات، مشيرة إلى أنها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين في صور وأشكال التسول.

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة عدم تعاطي المواطنين أو تعاطفهم مع المتسولين، في مسعى لمكافحة هذه الآفة في المجتمع، بالشراكة والتعاون مع المواطن.
المصدر: روسيا اليوم
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