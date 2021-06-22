الحمل
تتلقى الدعم الكافي من الشريك
الثور
يخف الوهج المهني الذي تنعم به بعض الشيء
الجوزاء
لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة
السرطان
قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات
الأسد
يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية
العذراء
يقوى الوهج المهني هذا اليوم
الميزان
يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني
العقرب
تهتم بشؤون مهنية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض الزملاء
القوس
يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه
الجدي
تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً
الدلو
يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً
الحوت
يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار