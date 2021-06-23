مواليد 3 أبراج يمتلكون صفات القادة.. هل أنت من بينها؟

مواليد بعض الابراج يمتلكون صفات القادة، وهذا يعني أنهم يتسمون بعدد من الصفات التي تجعلهم يتفوقون على غيرهم في العديد من المواقف والظروف. ومن ابرز هذه الصفات التفكير الحر والهدوء والبعد عن الانفعال فضلاً عن القدرة على التخطيط واخذ الخطوات غير العاجلة والتي لا تنطوي على الاخطاء.

كما يتميز مواليد هذه الابراج بخصائص وصفات اخرى مميزة جداً تساعدهم على ان يشغلوا مناصب قيادية في العمل والمجتمع.

الحمل

هو من اكثر مواليد الابراج تمتعاً بروح القيادة. فهو يتسم بطاقة كبيرة وبقدرة على المبادرة وتقديم الاقتراحات والتخطيط من اجل تحقيق التقدم وتطوير المواهب. كما انه لا يتردد في مواجهة التحديات وان كانت الظروف والعوامل لا تساعده على خوض المغامرات غير محسوبة النتائج. وهو لا يشعر بالاحباط امام عدم النجاح، بل انه سرعان ما يلملم قواه ويحرص على تخطي المعوقات والحواجز من دون تذمر او توتر. كذلك يمكنه ان يتأقلم مع مختلف التغييرات التي يمكن ان تطرأ على محيطه وان يتكيف معها ويسير الى الامام. ولهذا لا يشكل الانتقال من عمل الى آخر او من مكان اقامة الى آخر او من ظرف الى آخر مشكلة كبيرة بالنسبة اليه، والسبب انه سرعان ما ينسجم مع الاشخاص والظروف الجديدة.

العقرب

هو يتمتع بالذكاء الحاد وان كان بعض الاشخاص لا يلاحظون ذلك الا في مواقف محددة. كما انه يتسم بالثقة الكبيرة بنفسه وبقدرته على حل مختلف المشكلات التي تعترض طريقه. كذلك يمكنه ابداء رأيه من دون ان يشعر بالقلق أو بالخوف مما يمكن ان تكون عليه ردود فعل الآخرين. وهو يقوم بكل ما في وسعه من اجل اداء المهمات المختلفة على اكمل وجه ومن اجل تحقيق النجاح والتغييرات الايجابية. ومن المهم بالنسبة اليه ان يتم استغلال الفرص المختلفة وان كانت تبدو غير مهمة لبلوغ التطور. وهو يحلل الامور والاحداث التي تجري في محيطه بحكمة. ولهذا من الممكن ان يعتمد عليه الكثيرون من اجل بناء الخطط التي قد تساعدهم على تحقيق التغيير في حياتهم. كذلك من الممكن الاستفادة من قدرته الكبيرة على التعاطف مع الجميع كلما استطاع ذلك. فهو يقدم يد المساعدة الى كل من يحتاج الى هذا وخصوصاً في حال كانت ظروفه تسمح بذلك.

الجدي

يبدو الجدي غير فعال في محيطه. لكنه عكس هذا تماماً. فهو من مواليد الابراج الذين يمتلكون صفات قيادية ويثبتون هذا بطريقة عملية وليس عن طريق الاقوال. فهو مخطط ناجح ومنفذ جيد للخطط. كما انه يهتم بمختلف التفاصيل التي تتعلق بالمشاريع التي ينوي تنفيذها سواء على المستوى الشخصي او المهني او ربما الاجتماعي. ومن ابرز صفات الجدي انه يحرص على الاستماع الى آراء الآخرين ووجهات نظرهم ومن الممكن ان يغلبها على وجهة نظره الخاصة في حال كان هذا ممكناً. وهو يتعامل بطريقة ديمقراطية مرنة مع فريق عمله. ولهذا يحب الكثيرون التعامل معه، بل انهم يتعاونون بشكل لافت من اجل تحقيق النجاح والاهداف برفقته. ولهذا يعد من اكثر مواليد الابراج حصولاً على ثناء رؤسائه ومرؤوسيه في الوقت نفسه.