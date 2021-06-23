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أغلى مانغو في العالم.. استأجر فريقا لحراسة الشجرة وهذا سعر الكيلو (صور)

Lebanon 24
23-06-2021 | 05:00
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استأجر الهندي فيكاس داس عددا من السكان المحليين لحراسة شجرة مانغو من صنف "ميازاكي"، وهو أغلى صنف من المانغو في العالم.
 
 
 


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الرجل وهو من سكان ولاية بيهار الهندية قوله، إن "هذا هو أغلى مانجو في العالم، ويسمونه "بيض الشمس"، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية. وهذه الشجرة عمرها 25 سنة، وأهداها أحدهم لابنة العضو السابق في المجلس التشريعي للولاية".

وأشار إلى أن الشجرة تحت حراسة السكان المحليين ومراقبة الكاميرات.

وأضاف أن هذا الصنف من المانغو يتميز بذوق ورائحة خاصين، وهو لا يخطط لبيعه في السوق، بل سينظم مزادا لبيعه.

يذكر أن المانغو من صنف "ميازاكي" مصدره اليابان، وتزيد كمية السكر في هذه الفاكهة بنسبة 15% تقريبا على ما هو في الأصناف الأخرى من المانغو.

وتتراوح قيمة هذا الصنف من المانجو في الهند ما بين 8 آلاف و270 آلف روبية (من 107 إلى 3600 دولار) للكيلوغرام.
المصدر: نوفوستي
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