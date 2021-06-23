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كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2021 | 08:00
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تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لكلب يركض خلف سيارة إسعاف لمسافة طويلة في إحدى المدن التركية.

وكانت المفاجأة في أنّ سيارة الإسعاف كانت قد نقلت صاحب الكلب الى إحدى العيادات الطبية، من أجل الإشراف على صحته، إلا أنّ الكلب ظلّ يجري مسافة طويلة من أجل البقاء مع صاحبه.
 
المصدر: سبوتنيك
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