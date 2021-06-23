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مشهدٌ يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر! (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2021 | 10:30
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء الثلاثاء، فيديو لسقوط سيارة من أعلى جسر "6 أكتوبر" على شارع الجلاء بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه جسر "6 أكتوبر" الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.
 
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "الوطن" المصرية، فإنّ مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط السيارة، وثقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات القريبة من الواقعة، وقال مصدر أمني في مرور القاهرة إنّ "الحادث أسفر عن إصابة قائد السيارة فقط بكدمات وجروح، إذ تمكن المارة من الابتعاد قبيل سقوط السيارة".
 
 
وأضاف أنه تم نقل قائد السيارة إلى مستشفى "الهلال" وخرج فور إجراء الإسعافات له، بعد تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: سكاي نيوز
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