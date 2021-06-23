استأجر شخصا لاغتصاب زوجته وتصوير الواقعة بهدف طلاقها.. فقتلها!

قضت محكمة جنايات المنصورة، شمال مصر، امس الثلاثاء، بإعدام عراقي استأجر شخصا لاغتصاب زوجته وفضحها من أجل تطليقها والزواج بأخرى، ولكن الاخير قتل الزوجة في جريمة هزت الرأي العام المصري.وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين أحمد رضا الشحات، والزوج حسين محمد عبد الله بالإعدام، بعد إدانتهما بقتل إيمان عادل، زوجة المتهم الثاني، بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية العام الماضي.ووقعت الجريمة المروعة في حزيران من العام الماضي، حيث أقر زوج القتيلة بأنه اتفق مع عاطل على اغتصاب زوجته وتصويرها وفضحها، حتى يتمكن من الانفصال عنها والزواج بأخرى دون أن تحصل على مستحقاتها الشرعية والمالية.واعترف الزوج بأنه سهل للعاطل الدخول لمنزل الزوجية كي ينفذ جريمته، لكن الزوجة دافعت عن شرفها فاضطر العاطل لقتلها حتى لا يفتضح أمره.