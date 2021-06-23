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أن تكون الإبن رقم 65 من بين الاشقاء الـ150.. عائلة من 27 زوجة وهكذا يتذكر الوالد أسماء أبنائه

Lebanon 24
23-06-2021 | 15:22
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لك أن تتخيل كيف يمكن أن تكون الطفل رقم 65 من بين الاشقاء الـ 150، لأكبر عائلة متعددة الزوجات في العالم مكوّنة من أب واحد و27 زوجة. هذا حقيقة، فقد كشف الشاب موراي بلاكمور، في إحدى مقاطع الفيديو التي نشرها على "تيك توك" عن كيفية تتبع والده لأبنائه الـ 151.
 
وموراي (27 عاماً) من كندا هو الطفل رقم 65 في العائلة، وقال في الفيديو أن جميع الأطفال المولودين في السنة نفسها يحملون نفس الحرف في بداية أسمائهم، وبالتالي كانت هذه الطريقة الأسهل التي اختارها والده وينستون بلاكبول (64 عاماً) لحفظ أسماء أبنائه. وبذلك، تبدأ أسماء جميع أشقاء مواري الذين يعودون إلى نفس فئته العمرية بحرف "م". 
 
كما تحدث شقيق مواري يدعى ميرلين (19 عاماً) عن الشعور بصعوبة وغرابة العيش في أكبر عائلة متعددة الزوجات في العالم.
 
وتطرق ميرلين في حديثه إلى الفوارق العمرية الهائلة بين الأبناء، مشيراً إلى أن أخيه الأكبر يبلغ من العمر 44 عاماً والأصغر لم يتجاوز العام بعد. وبالنسبة لأعياد الميلاد، قال ميرلين إن في بعض الأحيان كان هناك مجموعة كاملة من أعياد الميلاد المتقاربة، لذا كنّا نحتفل بها بحفل واحد كبير. 
 
 
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